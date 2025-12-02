Mercato : Le PSG officialise le premier départ de l’hiver !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG a officialisé un premier départ dans ses rangs. Le club de la capitale renforce une autre équipe du championnat d’élite. Explications.

Mercato : Une joueuse du PSG file au Havre AC

Le mercato hivernal n’ouvre ses portes que le 1er janvier prochain, mais le Paris Saint-Germain a déjà commencé ses emplettes sur le marché. Ce mardi après-midi, le club de la capitale a ainsi officialisé le départ de Fanny Rossi. La joueuse de 20 ans quitte notamment le PSG pour un prêt d’une saison au Havre AC, jusqu’au 30 juin 2026.

« Le Paris Saint-Germain annonce le prêt de Fanny Rossi au Havre AC, club d’Arkema Première Ligue, jusqu’au 30 juin 2026. Le Club souhaite à Fanny pleine réussite dans ce nouveau challenge et une saison enrichissante sous les couleurs havraises », écrit le PSG féminin sur son site officiel.

Déjà internationale française chez les jeunes (26 sélections, 6 buts), Rossi va chercher au Havre du temps de jeu et une place forte en Arkema Première Ligue. Le PSG, de son côté, mise sur ce prêt pour accélérer sa progression avant un éventuel retour dans l’effectif parisien.

« Le HAC laisse la chance aux jeunes ! Après avoir accueilli la saison passée Wassa Sangare, prêtée par l’OL (et désormais en équipe de France !), et Eden Le Guilly, prêtée par le PSG, les Hacwomen en font de même avec Fanny Rossi ! Âgée de 20 ans, cette latérale ou excentrée gauche, que le PSG avait déjà prêtée la saison passée à Anderlecht, a côtoyé les sélections tricolores jeunes et a jusque-là disputé deux matches d’Arkema Première Ligue. Elle portera le numéro 20 », annonce à son tour le club havrais.

Sur la scène internationale, Fanny a porté les couleurs de l’équipe de France dans toutes les catégories de jeunes, cumulant déjà 26 sélections pour 6 buts inscrits. Elle a notamment participé à l’Euro U17 et la Coupe du Monde U17 en 2022, mais également à l’Euro U19 en 2024.

« Rejoindre le Havre en prêt est une nouvelle étape importante dans mon parcours. C’est une belle opportunité pour gagner en expérience, continuer à progresser et m’exprimer dans un championnat exigeant comme l’Arkema Première Ligue », a commenté Fanny Rossi après la signature de son contrat avec Le Havre AC.