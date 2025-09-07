ASSE : Saint-Étienne a signé le futur Roberto Carlos !

L’ASSE a réalisé l’un des mercato les plus animés de son histoire pour remodeler son effectif. Un recrutement qui a touché à presque tous les postes du groupe d’Eirik Horneland. Fraîchement arrivé dans le Forez, Ebenezer Annan n’a pas mis longtemps à séduire les supporters stéphanois… par ses paroles. Blessé à la cheville, le Ghanéen ne s’est pas encore exprimé sur le terrain, mais ses modèles en disent déjà long sur son ambition.

ASSE : Ebenezer Annan, un héritier de Roberto Carlos ?

Interrogé à L’Étrat avant le nul contre Grenoble (1-1), le latéral gauche de 21 ans a révélé son admiration pour une légende du Real Madrid. « J’aime beaucoup Roberto Carlos, a confié Ebenezer Annan. Je regarde souvent des vidéos de lui, il était vraiment rapide, fort, avec une frappe exceptionnelle. Je m’entraîne pour devenir comme lui ». Rien que ça ! Un clin d’œil qui a de quoi enflammer le Chaudron, toujours avide de joueurs spectaculaires.

Mais Annan n’a pas qu’un seul modèle. Le Ghanéen suit également avec attention Alphonso Davies, référence actuelle du poste. « Quand j’ai commencé à jouer, beaucoup de gens m’ont dit que je jouais comme Alphonso Davies. Donc j’ai arrêté de regarder Roberto Carlos pour regarder Alphonso Davies (sourire) », ajoute-t-il. Entre la puissance du Brésilien et la vitesse du Canadien, Annan rêve d’incarner ce mélange explosif en Vert.

Un latéral offensif dans l’âme pour Saint-Etienne

Annan ne cache pas sa nature : il est plus attiré par l’attaque que par la défense. « C’est très difficile pour moi de rester en défense. J’ai toujours envie de courir. J’aime davantage le travail offensif pour créer des occasions. Défendre, je n’aime pas vraiment ça même si j’aime me battre tout le temps », a-t-il révélé. Voilà qui promet quelques frissons sur l’aile gauche de Geoffroy-Guichard. L’ASSE tient peut-être son futur dynamiteur.