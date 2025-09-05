ASSE Mercato : L’annonce forte de la recrue Ebenezer Annan

Recrue estivale de l’ASSE, Ebenezer Annan a une ambition haute avec le club stéphanois en Ligue 2. Il rêve déjà des Verts en Ligue 1.

ASSE : Ebenezer Annan s’impose immédiatement

Ebenezer Annan fait partie des sept nouveaux joueurs recrutés par l’ASSE pendant le mercato d’été. Il est arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade, contre une indemnité de transfert estimée à 2 millions d’euros. Le défenseur a débarqué chez les Verts affûté, car il avait effectué la préparation estivale en Serbie et avait démarré le championnat avec son ancien club.

Bénéficiant de la confiance d’Eirik Horneland, l’arrière latéral gauche de 23 ans a été titulaire immédiatement. Il a disputé les trois premières journées de Ligue 2, mais a manqué la 4e en raison d’une blessure à la cheville.

Annan : « Je veux marquer l’histoire de Saint-Etienne »

En attendant son retour à la compétition, Ebenezer Annan ne cache pas ses ambitions avec l’AS Saint-Etienne. « Je veux faire partie de ce groupe et je veux qu’on soit la meilleure équipe de Ligue 2. Je veux monter en Ligue 1 », a-t-il déclaré dans une interview au média Evect. Ayant signé un contrat de trois ans chez les Verts, l’International ghanéen (2 sélections) espère prolonger son aventure dans le Forez, afin « de marquer l’histoire » du club.

« L’ASSE est vraiment un grand club. Je veux rester ici longtemps pour connaître le maximum de belles choses avec cette équipe. J’ai vu que le club avait déjà une grosse histoire. C’est vraiment incroyable, mais je veux écrire une nouvelle histoire ici ! Si je pars un jour, je veux qu’on se souvienne de moi, comme ce que j’ai vu dans le musée », a confié le nouveau joueur de l’équipe stéphanoise.

La recrue impactée déjà par la notoriété des Verts

À peine arrivé chez les Verts, Ebenezer Annan avoue que la notoriété du club stéphanois a déjà des répercussions positives sur la suite de sa carrière. « Beaucoup de personnes me respectent désormais parce que joue à l’AS Saint-Etienne. Des personnes de mon entourage m’ont dit que j’arrivais dans un très grand club avec une grande histoire. Je pense que ces gens me respectent parce que je joue ici », a-t-il souligné.