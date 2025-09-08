Mercato : Le LOSC a brisé un rêve fou du FC Lorient

Malgré un mercato discret, le LOSC a frappé un gros coup cet été à la surprise générale. Les Dogues ont réussi à attirer Olivier Giroud, qui signe son grand retour en Ligue 1. Pourtant, avant Lille, le FC Lorient s’était déjà positionné sur le dossier.

Mercato LOSC : Koscielny a tenté le coup du cœur pour Olivier Giroud

Les supporters lorientais peuvent nourrir quelques regrets. Avant de signer au LOSC, Olivier Giroud a bel et bien été sondé par son ancien complice Laurent Koscielny, désormais directeur sportif des Merlus. « Il m’avait jaugé un peu, sondé, oui », a confié Giroud au Canal Football Club, confirmant ainsi l’information déjà lâchée par son ami.

Lire aussi : Mercato LOSC : Olivier Giroud explique son arrivée surprise

L’attaquant aux 137 sélections et 57 buts chez les Bleus a détaillé les échanges : « J’avais été honnête avec lui en lui disant que l’aventure là-bas (Los Angeles FC) allait sans doute se finir dès cet été. Donc il s’est engouffré dans la brèche. » Koscielny lui avait alors proposé un rôle central dans un projet breton construit autour de lui : « Il m’a dit : » je te mets deux mecs sur les côtés qui vont te régaler, des jeunes autour de toi ». »

Le LOSC, un projet taillé pour Giroud

Mais l’idylle lorientaise n’a pas dépassé le stade du rêve. Dans la foulée, le LOSC est passé à l’action avec un projet plus ambitieux. Giroud n’a pas hésité longtemps : « Quand j’ai eu Lille, je lui ai dit » mon poulet, ce sont deux projets différents. Vous êtes promus et allez jouer le maintien, et Lille joue l’Europe et le haut du tableau ». »

À voir

ASSE : Horneland fixe un objectif énorme à Saint-Étienne

Lire aussi : Equipe de France : Olivier Giroud annonce sa retraite

Compréhensif, Koscielny s’est incliné : « Qu’est-ce que tu veux que je me batte avec Lille ? » Les deux hommes se sont quittés bons amis. Giroud, déjà double buteur sous ses nouvelles couleurs, a manqué le large succès lillois à Lorient (7-1) en raison de douleurs aux adducteurs. Mais pour les Merlus, le regret restera intact : ils étaient passés tout près d’un coup de maître.