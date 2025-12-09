© Avant l'ASSE, le SC Bastia entre crise et restructuration

L’ASSE va recevoir le SC Bastia, samedi (20h), avant la mi-saison. À quelques jours du match, ça bouge au sein du club corse. Une nomination à la Direction est officialisée.

Le SC Bastia en crise avant d’affronter l’ASSE

Le SC Bastia est en crise avant de se déplacer au stade Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE, lors de la 17e et dernière journée de la manche aller de la Ligue 2. Lanterne rouge du championnat, le club corse a vu son directeur technique, Frédéric Antonetti, claquer la porte fin octobre. La semaine dernière, le jet d’un fumigène sur un joueur au stade Armand-Cesari a obligé l’arbitre à arrêter le match contre le Red Star à la 56e minute.

La Ligue de football professionnel (LFP) va trancher le dossier ce mercredi 10 décembre. Entretemps, « une enquête a été ouverte pour violences volontaires avec arme », selon les confidences du procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, à Corse-Matin.

Gilles Cioni nommé coordinateur sportif de Bastia

Dans cette atmosphère tendue, la Direction du SC Bastia a nommé un nouveau coordinateur sportif, en la personne de Gilles Cioni, ce mardi. « Il aura notamment pour mission d’assurer la cohérence et la fluidité du projet sportif entre les différentes composantes du club », a indiqué le prochain adversaire de l’ASSE, dans son communiqué officiel.

Le nouveau dirigeant est un ancien joueur bastiais (2006-2007 et 2010-2021). Il était précédemment recruteur pour le club corse depuis juin 2023. Diplômé du CDES de Limoges (promotion 2021-2023), le responsable de 41 ans « mettra désormais son expérience, sa connaissance approfondie du club et sa maîtrise du football professionnel au service de la stratégie sportive bastiaise ».

