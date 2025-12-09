LDC : Greenwood libère un OM au bord du gouffre

Malmené, secoué, parfois proche de l’implosion, l’OM a trouvé en Mason Greenwood un sauveur inattendu mais diablement inspiré. Grâce à l’Anglais, Marseille arrache en Belgique une victoire capitale qui lui permet de rester maître de son destin en Ligue des Champions.

USG – OM : Un début cauchemardesque mais une réaction salutaire

L’OM n’avait pas vraiment le droit à l’erreur au moment de fouler la pelouse du stade d’Anderlecht, terrain d’accueil provisoire de l’Union Saint-Gilloise. Pourtant, les Marseillais ont immédiatement plongé dans le froid belge après seulement six minutes, punis par un Khalaili trop libre et une défense beaucoup trop contemplative. Une gifle matinale qui aurait pu en assommer plus d’un.

Lire aussi : OM : De Zerbi vire deux joueurs avant l’USG, la compo tombe

À voir

Mercato : Un crack du Stade Rennais prêt à dire oui au PSG ?

Mais l’équipe de Roberto De Zerbi, bousculée mais pas sans ressort, a su répondre. Dès la 15e minute, le trio Greenwood-Paixao-Aubameyang illuminait une action limpide, conclue par Paixao après une bévue du gardien Scherpen. Insuffisant pour rassurer, certes, mais assez pour rappeler que cet OM, même fragile, sait mordre lorsqu’il est piqué.

Greenwood, le facteur X qui change tout

En panne de maîtrise, souvent dépassé dans les duels, Marseille a dû s’en remettre au génie individuel. Et ce génie portait un nom : Mason Greenwood. Juste avant la pause, l’Anglais perforait plein axe, combinait avec Aubameyang et envoyait une frappe imparable pour remettre l’Olympique de Marseille devant. Un éclair dans une soirée sombre.

Au retour des vestiaires, le numéro 10 remettait ça avec un sang-froid glacial : crochet derrière la jambe d’appui, frappe enroulée millimétrée, 1-3. Marseille respirait, respirait même très fort… trop fort peut-être, car la suite ne fut qu’une succession de sueurs froides.

Un Marseille qui survit, plus qu’il ne maîtrise

Rulli, brouillon puis décisif, relançait malgré lui les Belges en offrant à Khalaili un second but. Puis la VAR s’en mêlait, annulant une égalisation de Mac Allister pour un hors-jeu aussi mince qu’un fil d’araignée. La fin de match tournait au siège, avec un David omniprésent et un Olympique de Marseille recroquevillé.

Mais la solidarité, la chance et un soupçon de destin ont permis aux Marseillais de repartir avec trois points cruciaux (2-3). Avec désormais 9 unités, l’Olympique de Marseille regarde Liverpool et Bruges avec autant d’espoir que d’appréhension. La qualification est à portée… pour peu que Greenwood continue d’éclairer l’horizon.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : L’OM surprend, une recrue à 20 M€ se confirme !

À voir

Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Habib Beye avant Brest !

Scandale à l’OM : Aubameyang au cœur d’une lourde accusation

Grosse annonce à l’OM : Un attaquant arrive en janvier !