Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Habib Beye avant Brest !

Les nouvelles sont bonnes pour le Stade Rennais avant le choc contre le Stade Brestois en Ligue 1. Le groupe est presque au complet.

Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre Brest

Le Stade Rennais attend de pied ferme le Stade Brestois au Roazhon Park pour la 16e journée de Ligue 1. Un duel breton, serré, où chacun vise un dernier succès avant la fin de l’année 2025. Rennes veut finir l’année en beauté. Brest, lui, veut prolonger son bel élan.

La semaine dernière, Rennes a concédé une défaite. Au Parc des Princes, le PSG a écrasé les Rouge et Noir (5-0). Une claque, oui, mais qui n’efface pas leurs quatre victoires précédentes. Ces succès contre Strasbourg (4-1) puis Monaco (4-1), notamment ont redonné confiance et stabilité au groupe. Avec une 6e place et seulement cinq points de retard sur le podium, le Stade Rennais reste fermement ancré dans la course à l’Europe.

En face, Brest avance sans faire de bruit. Dixième, mais solide, le club sort de trois victoires : Metz (3-2) arraché au bout du suspense, Strasbourg (1-2) renversé, puis Monaco (1-0). Une dynamique qui force le respect.

Et une bonne nouvelle arrive pour Habib Beye. Le groupe rennais, globalement épargné par les blessures, ne déplore qu’une absence majeure : Jérémy Jacquet, suspendu après son expulsion à Paris. Pour le remplacer, Rouault devrait être associé à Brassier et Aït-Boudlal dans une défense à trois. Le coach rennais ne devrait donc presque rien changer dans son onze.

