Mercato : Le PSG répond à Man United pour Bradley Barcola !

Alors que les discussions pour sa prolongation semblent traîner, Bradley Barcola attise des convoitises à l’étranger, notamment à Manchester United. Mais le PSG n’est pas pressé de le laisser partir.

Mercato PSG : Bradley Barcola, objectif N°1 de Man United

Soucieux de renforcer son secteur offensif la saison prochaine, Manchester United aurait identifié Bradley Barcola comme sa priorité pour le prochain mercato estival. Le club anglais ne serait pas contre un échange avec Marcus Rashford, actuellement prêté au FC Barcelone. En effet, comme indiqué ce week-end, les Red Devils seraient chauds à l’idée de s’attacher les services de l’ailier de 23 ans.

Pour faire baisser le montant du transfert, les dirigeants de Man United souhaiteraient inclure Rashford dans la transaction. À Old Trafford, l’intérêt du PSG pour l’international anglais de 28 ans est bien connu. Le club du Nord de l’Angleterre veut donc en profiter pour récupérer Barcola en échange d’un joli chèque plus Marcus Rashford, Man United étant convaincu que le Barça ne le conservera pas au terme de la saison. Qu’à cela ne tienne. Le Paris SG ne verrait pas d’un bon oeil ce deal.

Le Paris SG voit son avenir avec Barcola

En effet, selon les renseignements obtenus par le site Fichajes, un départ de Bradley Barcola n’est pas encore à l’ordre du jour dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. La source espagnole explique que le PSG n’exclut pas une offensive pour recruter Marcus Rashford, mais n’envisage pas de se séparer de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Aux yeux des dirigeants parisiens, Barcola représente l’avenir du club et l’idée serait de trouver un accord avec son agent dans les mois à venir pour une prolongation à long terme, laquelle sera assortie d’une forte revalorisation salariale. Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola est donc loin d’un départ de Paris.

