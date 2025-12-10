ASSE : Plusieurs absents à l’entraînement, c’est inquiétant

Lors de la première séance d’entraînement de l’ASSE cette semaine, plusieurs joueurs étaient absents ou à l’écart du collectif. De quoi inquiéter les supporters avant la venue du SC Bastia.

L’ASSE perturbée par des blessures en cascade

L’ASSE est touchée par des vagues de blessures, depuis le début de la saison. Eirik Horeland est contraint de reconstituer son équipe type, à chaque journée, car il y a toujours, au moins, deux joueurs indisponibles. Depuis la trêve internationale de novembre 2025, c’est hécatombe au sein du groupe stéphanois.

La semaine dernière, Chico Lamba, Lucas Stassin, Djylian N’Guessan, Joao Ferreira et Lassana Traoré étaient indisponibles pour le déplacement à Dunkerque. « Hormis Stassin, qu’on pourrait récupérer pour Bastia et Nice, les autres seront indisponibles jusqu’à janvier », avait indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, jeudi, en conférence de presse.

Présent parmi les joueurs convoqués pour le match contre l’USLD, Augustine Boakye avait été finalement déclaré forfait en raison d’un coup sur la cheville. Quant à Ebenezer Annan, il était titulaire, mais il a été victime d’une torsion de la cheville et remplacé à la 36e minute de jeu.

Plusieurs Verts s’entraînent à l’écart

Ce mardi 9 décembre, lors de l’entraînement ouvert au public, ces blessés étaient absents à la séance collective, sauf Lucas Stassin. Comme annoncé, il a réintégré le groupe de l’ASSE et entamé la préparation du match contre le SC Bastia. Selon les informations d’Evect, Chico Lamba, Luan Gadegbeku, Dylan Batubinsika et Djylian N’Guessan ont effectué du travail avec ballon, mais à l’écart sous la supervision de Paolo Gaudino.

Lassana Traoré, Aïmen Moueffek et Augustine Boakye, qui sont apparus sur la pelouse du centre sportif Robert Herbin un peu plus tard, se sont entraînes individuellement, « en faisant du travail athlétique », d’après le média spécialisé. En plus d’Ebenezer Annan, Joshua Duffus, Irvin Cardona, Paul Eymard et Kevin Pedro n’étaient pas présents à l’Etrat.

Les joueurs présents à la séance collective

En revanche, Maxime Bernauer, Nadir El Jamali, Mickaël Nadé, Igor Miladinovic, Jules Mouton, Strahinja Stojkovic, Zuriko Davitashvili, Gautier Larsonneur, Noah Delacroix, Brice Maubleu, Dennis Appiah, Ben Old, Florian Tardieu, Yvann Maçon, Mahmoud Jaber et évidemment Lucas Stassin sont les joueurs ayant participé à la séance collective, selon la source.

