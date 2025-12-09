Atterrissage en catastrophe pour l’avion du PSG à Bilbao !

À la veille de son match contre l’Athletic Bilbao en Ligue des champions, le PSG a connu une grosse frayeur ce mardi. L’avion transportant Luis Enrique et ses joueurs a connu un atterrissage mouvementé. Explications.

Un vol mouvementé pour le PSG à Bilbao

C’est un vol dont le groupe du PSG risque de se souvenir longtemps. Le staff de Luis Enrique, les joueurs et la délégation du Paris Saint-Germain a décollé ce matin à 11 heures 14 du Bourget direction Bilbao. Avant même le décollage, le club de la capitale a été prévenu de fortes turbulences au moment d’arriver en Espagne.

Lisez aussi : Avant Bilbao, le PSG arrête une décision forte pour Hakimi !

À voir

Mercato FC Nantes : Stéphane Ziani décline l’offre de Kita

À bord de leur traditionnel Boeing 737, Marquinhos et ses partenaires ont réussi à se poser à 12heures 32 au terme d’un atterrissage très agité, mais ont dû faire face à un trou d’air très important, selon RMC Sport. « L’avion parisien a dû faire face à un trou d’air très important, obligeant le pilote à positionner l’appareil en travers au moment d’approcher la piste. Il a ensuite redressé puis accéléré au dernier moment avant de se poser », rapporte le média métropolitain.

Une manoeuvre délicate qui s’est heureusement bien terminée, mais qui a forcément secoué la délégation parisienne, qui a ensuite rejoint son hôtel sans problème. Plus de peur que de mal, mais un vol mouvementé. Un désagrément finalement vite oublié pour les joueurs du PSG qui n’en ont pas fait mention lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match dans la cathédrale de San Mamés où les Parisiens tenteront de sécuriser leur place dans le top 8 synonyme de qualification directe en huitième de finale.

Lisez aussi : PSG: Avant Bilbao, Al-Khelaïfi acte une importante signature

À voir

OL : Litige avec Iconic, John Textor obtient un répit !

Les joueurs de Luis Enrique pourront se consoler en se disant qu’ils s’en sortent mieux que leurs collègues de l’équipe féminine. Après leur belle victoire face à l’Olympique de Marseille, leur retour en avion a été lui aussi beaucoup plus compliqué : la mauvaise météo les a contraintes à faire demi-tour, atterrir à Lyon puis prendre ensuite des minibus pour rentrer en région parisienne, avait expliqué une joueuse du PSG sur TikTok. De son côté, le Paris Saint-Germain a partagé des photos de ses joueurs à son arrivée au Pays basque et n’a pas commenté publiquement son trajet en avion.