Mercato : Un crack du Stade Rennais prêt à dire oui au PSG ?

En quête d’un nouveau renfort en défense centrale, le PSG pourrait frapper un joli coup au sein de l’effectif du Stade Rennais lors du recrutement de 2026. Explications.

Mercato : Un espoir du Stade Rennais fait craquer le PSG

Après Willian Pacho et Ilya Zabarnyi, le PSG veut encore recruter au poste de défenseur central. Alors que Lucas Hernandez et Lucas Beraldo pourraient quitter le navire cet hiver ou l’été prochain, les dirigeants parisiens veulent renforcer ce secteur de jeu. Depuis plusieurs semaines, les noms de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, tous deux en fin de contrat au Bayern Munich et à Liverpool, sont régulièrement associés au club de la capitale.

Mais Luis Campos et Luis Enrique pourraient finalement faire le choix de miser sur un espoir évoluant au Stade Rennais : Jérémy Jacquet. En effet, selon les dernières informations relayées par le site Transferfeed, le PSG ferait bel et bien partie de la liste des clubs susceptibles de passer à l’action pour recruter le joueur du Stade Rennais.

À voir

OL : Litige avec Iconic, John Textor obtient un répit !

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Une offre de 40M€ tombe pour un crack du SRFC

À 20 ans, le natif de Bondy réalise un début de saison étincelant sous les ordres de Habib Beye à Rennes. Avec 15 matches à son actif, Jérémy Jacquet est un véritable taulier au SRFC et ses performances attisent des convoitises au-delà des frontières de la Ligue 1. Le Paris SG devra donc s’attendre à une rude concurrence dans ce dossier.

Jérémy Jacquet entre Liverpool et le Paris SG

Malgré son carton rouge obtenu au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain le weekend passé, Jérémy Jacquet a une belle côte sur le marché des transferts. La Juventus Turin et le RB Leipzig ayant déjà manifesté leur intérêt pour le numéro 97 du Stade Rennais. Reconnu pour sa capacité à développer les jeunes talents, Leipzig serait très chaud à l’idée d’offrir un projet intéressant pour sa progression.

Titulaire indiscutable d’une formation importante de Ligue 1, le natif de Bondy a déjà toutes les qualités requises pour rejoindre un top club européen dès cet hiver ou à l’issue de la saison en cours. Mais le PSG devra se méfier de Liverpool, qui fait de Jérémy Jacquet l’une de ses cibles prioritaires pour remplacer Ibrahima Konaté.

À voir

Atterrissage en catastrophe pour l’avion du PSG à Bilbao !

Lisez aussi : Mercato SRFC : Habib Beye confirme pour Blas et Fofana !

Selon Sky Sport, les Reds ont supervisé à de très nombreuses reprises l’ancien partenaire de Désiré Doué et les recruteurs de Liverpool seraient unanimes sur le fait que « ce garçon a quelque chose de spécial. » Le club anglais semble donc avoir flashé sur Jérémy Jacquet, dont le profil est très apprécié en interne.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Jacquet serait aussi dans les plans de Manchester United et Chelsea. De son côté, le média Caught Offside indique que les décideurs du Stade Rennais auraient fixé le prix de leur joyau français entre 30 et 40 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’attendre dans cette affaire.

Lire aussi sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

À voir

Avant l’ASSE, le SC Bastia entre crise et restructuration

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers l’Angleterre ?

Stade Rennais : Un cador allemand traque Jérémy Jacquet