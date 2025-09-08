OL : Coup dur pour Fonseca avant le Stade Rennais !

La trêve internationale fait beaucoup de victimes au sein des équipes. À l’OL, une grosse inquiétude règne après la blessure d’un cadre en sélection nationale.

OL : Mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais

Lyon se prépare pour affronter le Stade Rennais en Ligue 1 après la trêve internationale. Mais une mauvaise nouvelle tombe. Moussa Niakhaté, pièce forte de la défense de l’OL, quitte la sélection sénégalaise. Une blessure, contractée contre le Soudan, l’oblige à renoncer. L’IRM confirme : pas d’option de poursuite.

Le timing inquiète. Dans une semaine, l’OL se déplace à Rennes. Déplacement difficile, déjà vu comme un test. Sans Niakhaté, la mission se complique. Fonseca, lui, perd un joueur clé. Son système, bâti sur une base défensive solide, vacille. Le staff lyonnais s’interroge. Combien de temps d’absence ? Personne ne sait. L’incertitude grandit. Le joueur, depuis son arrivée, s’est imposé. Fiable, présent, il rassurait. Aujourd’hui, il manque.

Rennes, en face, reste dangereux. Son attaque rapide exige une défense organisée. Fonseca doit trouver une solution vite. Réorganiser ? Miser sur un remplaçant ? Chaque option semble risquée. L’équipe, déjà fragile, doit répondre. Rennes approche, le temps presse. Sans Niakhaté, Lyon avance avec un handicap. Un coup dur, clair et net pour l’OL et pour Fonseca.