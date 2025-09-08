Mercato OL : Un nouveau transfert bouclé à Lyon !

La direction de l’OL scelle l’avenir d’une autre pépite du club pendant ce mercato estival. Le joueur est attendu en Belgique pour parapher son bail.

Mercato OL : Mahamadou Diawara prend la direction d’Anvers

Mahamadou Diawara quitte Lyon. Destination : la Belgique. Le milieu de terrain de 20 ans sera prêté au Royal Antwerp dans les prochaines heures. L’OL continue de dégraisser. Le deal est bouclé : un prêt payant de 250 000 €, une option d’achat fixée à 3 M€, et 15 % conservés par Lyon en cas de revente avec plus-value. Antwerp, lui, paiera l’intégralité du salaire.

Diawara, sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OL, n’a pas encore percé en Ligue 1. Cinq sélections avec les Bleuets U19, mais un temps de jeu trop faible. Ce prêt pourrait changer la donne, lui donner du rythme, l’aider à franchir un palier. Le club belge, sixième de son championnat, parie sur son énergie et son intensité. Un profil jeune, encore brut, mais prometteur.

Pour Lyon, c’est une manière de réduire la masse salariale tout en valorisant un talent qui peine à s’imposer. Le joueur est attendu dès dimanche à Anvers. Visite médicale prévue, puis officialisation lundi 8 septembre, date limite du mercato belge.