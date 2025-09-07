Mercato OL : Malick Fofana dit tout sur son transfert raté !

Fortement pressenti chez un grand club européen, Malick Fofana est finalement resté à l’OL cet été. Quelques jours après la fermeture du mercato, l’attaquant lyonnais s’est livré sur son été agité.

Mercato OL : Malick Fofana a « pensé à un transfert… »

Un an et demi après son arrivée en provenance de La Gantoise contre un chèque de 19,50 millions d’euros, Malick Fofana aurait pu quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival passé. Déjà courtisé en janvier dernier par plusieurs clubs anglais, le milieu offensif de 20 ans a vu Tottenham, Liverpool ou encore Chelsea faire le forcing pour le déloger de Lyon. Et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le jeune international belge avoue avoir pensé à un transfert.

« Il y a eu de l’intérêt de la part de ces deux clubs [Chelsea et Liverpool], mais en fin de compte ce n’était pas assez concret. J’ai pensé à un transfert, mais je pense qu’il est plus important maintenant que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Car j’ai encore des progrès à faire », a déclaré Malick Fofana en conférence de presse avec la Belgique.

Avec les départs de Georges Mikautadze, parti à Villarreal pour 31 millions d’euros, Rayan Cherki, transféré à Manchester City pour 36,50 millions d’euros et Thiago Almada, vendu à l’Atlético Madrid à 21 millions d’euros, Malick Fofana a de fortes chances d’avoir un temps de jeu plus conséquent cette saison au sein de l’effectif de Paulo Fonseca.

D’ailleurs, le natif d’Aalst s’est projeté sur l’un de ses gros objectifs de la saison : participer à la Coupe du Monde 2026 avec son pays. « Bien sûr [je veux participer à la Coupe du monde 2026], mais je me rends compte que j’ai encore beaucoup à prouver. J’ai déjà progressé. Je suis désormais plus décisif et plus impliqué dans le jeu », a ajouté Fofana.

Avec un but et une passe décisive, le partenaire de Corentin Tolisso a plutôt bien démarré, sans oublier sa solide prestation face à l’OM. S’il maintient ce rythme, il pourrait aisément réaliser ce grand objectif.