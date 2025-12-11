Mercato OM : Simeone mijote un sale coup contre Marseille

L’OM se prépare à subir une offensive de taille venue d’Espagne. Diego Simeone compte attirer son compatriote Leonardo Balerdi à l’Atlético Madrid.

Mercato : Diego Simeone vise Leonardo Balerdi de l’OM

L’Olympique de Marseille a bouleversé sa défense cet été. Benjamin Pavard, Emerson Palmieri et Nayef Aguerd sont venus étoffer ce secteur de jeu. Ils représentent de sérieusement concurrents pour Leonardo Balerdi. Même si celui-ci conserve toujours son statut de capitaine de l’OM, ayant disputé 15 matchs à ce stade de la saison.

La direction phocéenne est cependant confrontée à une nouvelle menace. Leonardo Balerdi attire du beau monde. Après la Juventus et Al Qadsiah, c’est autour de l’Atlético Madrid de s’inviter dans la dance. Le club espagnol ambitionne de recruter le défenseur argentin.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour l’hiver !

Lire aussi : Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Leonardo Balerdi

Son recrutement serait même une demande personnelle de Diego Simeone, indique le média Fichajes. L’entraîneur des Colchoneros apprécie fortement le profil « guerrier » de Leonardo Balerdi. Il voudrait l’avoir sous ses ordres, car l’international argentin correspondrait parfaitement à ses besoins.

C’est 40 millions d’euros ou rien !

Reste à savoir si ce souhait de Diego Simeone portera ses fruits. Pour le moment, l’OM maintient sa position initiale. Malgré la menace venue de Madrid, les Olympiens n’ont aucune intention de vendre leur défenseur. Même si la porte pourrait s’ouvrir face à une offre supérieure à 40 millions d’euros.

En deçà de ce montant, l’Olympique de Marseille devrait résister aux assauts qui se préparent pour Leonardo Balerdi. L’hiver sera sans aucun doute mouvementé pour lui. L’entraîneur Roberto De Zerbi espère le conserver pour la suite de la saison. Son contrat expire en juin 2028.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : La venue de N’Golo Kanté relancée

À voir

ASSE : Horneland lâche un indice sur le futur de Ben Old

OM : Pluie d’argent, un joli pactole tombe dans les caisses !

Clash OM : Lourdes accusations contre De Zerbi et Longoria