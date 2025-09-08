Mercato OM : Un ancien du SRFC fait des révélations !

L’OM a souvent été à l’affût des talents de Ligue 1 pour renforcer son groupe. Et une récente confidence d’un ancien joueur du Stade Rennais  le confirme. Jonathan Pitroipa s’est exprimé sur son transfert manqué à Marseille en 2012.

Mercato : Jonathan Pitroipa a failli signer à l’OM, ses aveux

Jonathan Pitroipa a été l’une des attractions phares du Championnat de France. A l’époque, il  enchaînait de belles performances avec le Stade Rennais. Ce qui a tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille. L’ancien international burkinabé a fait a lui apporté des révélations inédites sur l’intérêt de l’OM à son égard.

Les dirigeants marseillais ont ainsi transmis une offre à la direction du SRFC en vue de boucler sa signature. Cette proposition de l’OM s’est soldée par un échec. Les Bretons souhaitant impérativement le conserver, 3 à 4 ans avant de le vendre. «  Ça fait partie du football, il faut l’accepter ! »,  a-t-il confié à Top Mercato.

Jonathan Pitroipa ajoute  que « le timing n’était pas le bon ». Même s’il aurait aimé évoluer un jour à l’OM. Cet aveu n’est pas anodin, il confirme l’attrait de l’OM sur les jeunes footballeurs africains. Cet lien perdure encore aujourd’hui avec les récentes arrivées d’Aubameyang ou encore Hamed Junior Traoré.

