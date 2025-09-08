OM-Lorient : L’arbitre est connu, avantage à Marseille ?

L’OM accueille vendredi le FC Lorient dans le cadre de 4e journée de Ligue 1. La LFP a pris une décision pour ce duel : Thomas Léonard sera au sifflet.

OM-Lorient : Thomas Léonard, un arbitre connu du Vélodrome

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end à l’issue de la trêve internationale. Plusieurs duels sont au programme, dont le choc OM-Lorient, prévu vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de championnat. Pour arbitrer ce match, la LFP a porté son choix sur Thomas Léonard. Ce nom ne déplait pas aux supporters marseillais au vu de son bilan de la saison dernière.

Lire aussi : OM : Bonne nouvelle pour De Zerbi avant le FC Lorient !

À voir

ASSE Mercato : Un joker à la place de Bouchouari ?

L’arbitre de 42 ans est un habitué des pelouses de Ligue 1. Il sera de retour au Vélodrome pour la première fois cette saison. L’exercice précédent, il avait arbitré l’OM à deux reprises : une large victoire contre Le Havre (5-1), mais aussi une défaite à Lens (0-1). Ces statistiques laissent entrevoir de belles choses pour la suite. L’assistance vidéo sera assurée par Aurélien Drouet et Mikael Berchebru.

ℹ️ Le match entre l'OM et Lorient, vendredi soir, sera arbitré par Thomas Léonard ! Benoît Bastien et un autre arbitre s'occuperont du VAR. 📺



La saison dernière, il était au sifflet du match contre Le Havre (5-1) et Lens (0-1). 👀#TeamOM #OMFCL pic.twitter.com/jTBp3g1svv — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 8, 2025

Lire aussi : ALERTE : Après le PSG, grosse tuile à l’OM avant le Classico

Cette rencontre OM-Lorient est très importante pour les hommes de Roberto De Zerbi. Il leur permettra de faire le plein de confiance ou non avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, suivi du Classico contre le PSG en championnat. Les Olympiens devront impérativement prendre des points lors de cette rencontre, devant un Vélodrome qui promet d’être bouillant.