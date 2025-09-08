OM : Bonne nouvelle pour De Zerbi avant le FC Lorient !

Plus de peur que de mal ! Une recrue de l’OM, touchée en sélection nationale pendant cette trêve internationale, sera bien disponible pour le choc face au FC Lorient en Ligue 1.

OM : Soulagement pour De Zerbi avant Lorient

L’OM a tremblé quelques heures. Timothy Weah, en sélection américaine, a quitté le terrain face à la Corée du Sud. Le joueur a ressenti une gêne aux ischio-jambiers, au moment même où Pochettino l’avait titularisé. Sorti à l’heure de jeu, il a laissé planer un doute inquiétant. Car De Zerbi, lui, peine déjà à stabiliser son équipe depuis le début du championnat. Une nouvelle blessure aurait été un coup dur.

Mais l’alerte a vite perdu en gravité. Les examens ont rassuré le staff, confirmant que la recrue estivale ne souffrait pas d’une lésion sérieuse. Ce verdict change tout. Le crack américain sera apte pour affronter les Merlus au stade Vélodrome lors de la 4e journée de Ligue 1.

Le club marseillais respire donc. L’inquiétude d’un forfait s’efface et laisse place à l’espoir d’une équipe au top dès la reprise. Les supporters, déjà marqués par les débuts hésitants de leur équipe, attendaient une telle nouvelle. De Zerbi, lui, peut préparer ce rendez-vous avec davantage de sérénité.