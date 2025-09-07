ALERTE : Après le PSG, grosse tuile à l’OM avant le Classico

Touchés en sélection lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué manqueront le Classico contre l’OM. Mais Roberto De Zerbi pourrait lui aussi devoir composer sans une recrue estivale lors de ce choc de Ligue 1.

OM – PSG : Après Dembélé et Doué, Weah forfait pour le Classico ?

C’est désormais confirmé : le Paris Saint-Germain fera sans ses attaquants vedettes Ousmane Dembélé et Désiré Doué le 21 septembre prochain lors du premier Classico de la saison 2025-2026 contre l’OM. Sorti sur blessure lors du match Ukraine – France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit.

Son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines. Les deux joueurs ne seront donc pas du déplacement au Vélodrome dans deux semaines, ce qui constitue un gros coup dur pour le PSG.

Mais l’OM pourrait ne pas être mieux loti. En effet, Timothy Weah, recruté cet été en provenance de la Juventus Turin, est sorti sur blessure la nuit dernière lors de la victoire des États-Unis contre la Corée du Sud en amical (2-0). Titularisé par Mauricio Pochettino, le sélection de la Team USA, l’attaquant de l’OM a été remplacé à l’heure de jeu après avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse.

Cette blessure inquiète légitimement le club marseillais qui attend un premier diagnostic officiel du staff médical américain. Le joueur de 25 ans va passer des examens complémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Une éventuelle blessure musculaire pourrait écarter Timothy Weah des terrains pendant plusieurs semaines. Son forfait pour le second match amical des Américains prévu mardi contre le Japon à Columbus est d’ores et déjà acté. L’OM croise donc les doigts pour l’une de ses recrues phares de l’été à deux semaines du choc contre le PSG de Luis Enrique.