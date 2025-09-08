OL Mercato : Patouillet quitte Lyon et file dans le Golfe

Mathieu Patouillet quitte l’OL comme pressenti et annoncé la semaine dernière. Il rejoint Al-Hilal FC en Arabie saoudite.

Mercato OL : Mathieu Patouillet transféré à Al-Hilal

Barré par la forte concurrence de Rémy Descamps et la recrue Dominik Greif à l’OL, Mathieu Patouillet a préféré exiler dans le Golfe. Il a été transféré par son club formateur à Al-Hilal FC en Arabie saoudite. Le jeune gardien de but a été cédé au club de l’élite saoudienne pour un montant de 342 000 euros, assorti d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Prêté au FC Sochaux en National lors des deux dernières saisons, le portier de 21 ans n’a pas réussi à retenir l’attention de Paulo Fonseca cet été. De plus, il était entré dans sa dernière saison de contrat à l’Olympique Lyonnais. Selon le club rhodanien, « il exprimait le souhait de bénéficier de davantage de temps de jeu afin de poursuivre sa progression ».

Pour rappel, Mathieu Patouillet a été l’un des artisans du sacre de la Réserve des Gones en Coupe Gambardella en 2022. « L’OL souhaite beaucoup de réussite à Matthieu pour la suite de sa carrière en Arabie Saoudite », a indiqué le club rhodanien.