Litige OL-Botafogo, une bataille de comptables engagées

Le nouveau Directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, confirme des démarches pour résoudre le litige qui oppose Lyon et Botafogo.

Depuis la démission de John Textor de la présidence de l’OL et son départ à Botafogo, le club carioca demande des comptes à son homologue rhodanien. Il réclame près de 65 millions d’euros à Lyon pour des transferts réalisés par le dirigeant américain, entre les deux clubs appartenant à Eagle Football Group (EFG), ou au profit de l’Olympique Lyonnais.

Le club brésilien révèle avoir vendu des joueurs comme Luiz Henrique, Igor Jesus et Jair Cunha en dessous de leur valeur réelle, afin de permettre à l’OL, en difficulté financière, de passer les contrôles de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Une armada de comptables pour régler le contentieux entre Lyon et Botafogo

Interrogé sur le contentieux entre le Botafogo et Lyon, Michael Gerlinger donne des explications sur le règlement du litige, relatif à la comptabilité unifiée des deux clubs, sous l’ère John Textor. « C’est une discussion en cours au sein d’Eagle Football Group, avec une armada de comptables », a-t-il indiqué.

« Cela ne concerne pas directement l’OL, ce sont les actionnaires qui analysent tout ça. Nous avons pris en considération dans le budget quelques transferts effectués entre nous et Botafogo. On reste sur la situation contractuelle comme elle est maintenant », a expliqué le Directeur général des Gones ensuite.

En effet, Michele Kang, la nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais et Présidente Directrice Générale (PDG) d’Eagle Football Group, tente de séparer la gestion de Botafogo et celle de Lyon.