Mercato OM : Le deal à la Maradona qui a capoté à Marseille

L’OM a bien failli réaliser un très gros coup sur le mercato. Le club phocéen est passé près de rééditer un coup à la Maradona avec Faouzi Ghoulam, tout proche de quitter Naples pour rejoindre la Canebière. Une opération séduisante sur le papier, mais finalement avortée.

Mercato OM : Un parfum de 1989, quand Marseille rêvait encore d’un coup légendaire

L’été 1989 reste gravé dans la mémoire marseillaise. L’OM, alors géant d’Europe, avait tout tenté pour attirer Diego Maradona. Le fantasme n’a jamais abouti, retenu par le président napolitain Corrado Ferlaino. Trente ans plus tard, le scénario semblait prêt à se rejouer, cette fois avec Faouzi Ghoulam.

L’ancien international algérien l’a confirmé sans détour. « L’OM s’est présenté, il y avait un intérêt, mais cela ne s’est pas concrétisé. Dans ce milieu, les choses doivent être claires et cadrées, et là, ça n’a pas pu aboutir », a-t-il confié au micro du Phocéen. Une confidence qui a réveillé, le temps d’un instant, les rêves de grandeur du club marseillais.

Ghoulam, un oui… presque prononcé à Marseille

La relation entre Naples et Ghoulam dépassait le strict cadre professionnel. Le latéral gauche, arrivé tout jeune en Italie, n’a jamais caché la difficulté d’un éventuel départ. « On était proches, il y a bien eu des discussions. Mais c’était compliqué pour moi de partir. Naples, c’était presque dix ans de ma vie », avoue-t-il. Le cœur, parfois, pèse plus lourd que le mercato.

Marseille croyait pourtant en son coup. Mais l’attachement du joueur à la ville et au club napolitain a rendu l’équation insoluble. Ghoulam, lucide, résume : « C’est un club qui comptait énormément pour moi, et le quitter n’était pas évident. »

Marseille–Naples : deux époques, deux réalités

Comparer l’affaire Ghoulam au dossier Maradona relève presque du romanesque. L’Algérien lui-même le rappelle : « Quand Marseille me voulait, il n’y avait peut-être pas photo entre Naples et l’OM sur le plan footballistique. » Rien à voir donc avec l’époque où le club de Bernard Tapie régnait sur l’Europe. Un constat sans amertume, bien au contraire.

Ghoulam a toujours nourri un profond respect pour Marseille : « C’est un très grand club. Pour moi, il fait partie des deux ou trois plus grands clubs français de l’histoire », assure-t-il. Même Stéphanois de cœur, il confesse que l’Olympique de Marseille aurait pu l’attirer. Une histoire qui restera inachevée, mais qui aura au moins réveillé, un instant, les fantômes dorés de 1989.

