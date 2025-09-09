L’OM respire enfin, c’est confirmé pour Timothy Weah !

L’OM a tremblé quelques instants pour Timothy Weah, craignant le pire pour sa nouvelle recrue. Heureusement, les dernières nouvelles concernant son état de santé sont très rassurantes.

OM : Timothy Weah de retour avant la Ligue des champions

L’Olympique de Marseille ne peut qu’être soulagé : la blessure de Timothy Weah pendant cette trêve internationale n’était qu’une fausse alerte. L’attaquant américain de l’OM avait été contraint de quitter ses coéquipiers en sélection suite à une gêne à la jambe droite. Sa sortie avait immédiatement suscité une vague d’inquiétude.

Mais le sélectionneur des Etats-Unis, Mauricio Pochettino, avait rassuré tout le monde en indiquant qu’il ne s’agissait que de crampes. Cette information a été confirmée par l’entourage de Timothy Weah à La Provence. Le piston droit serait même déjà en mesure de reprendre la compétition. Le quotidien sportif explique cette alerte physique serait due à une préparation intensive, accélérée depuis son arrivée cet été à Marseille.

Roberto De Zerbi peut donc se réjouir de ne pas perdre une recrue à l’aube d’un calendrier très dense. Igor Paixao et Facundo Medina ont aussi repris l’entraînement. Des atouts de poids pour un OM qui se prépare à affronter Lorient ce vendredi, avant d’aller défier mardi le Real Madrid en Ligue des champions. Ce choc européen sera suivi du Classico contre le PSG en championnat.