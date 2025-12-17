Mercato OM : Ça sent mauvais pour le futur renfort de Marseille

L’OM croyait avoir balisé son couloir gauche. Mais à l’approche du mercato d’hiver, un dossier prioritaire vire déjà au casse-tête.

Mercato OM : Un besoin déjà criant malgré Emerson Palmieri

Recruté en toute fin de mercato estival pour environ 700 000 euros, Emerson Palmieri devait apporter expérience et stabilité au flanc gauche marseillais. Un profil rassurant, presque consensuel, validé par Pablo Longoria pour colmater une brèche devenue trop visible la saison passée.

Mais trois mois et demi plus tard, Roberto De Zerbi scrute encore le marché. Non par défiance envers l’Italo-Brésilien, mais par nécessité tactique. L’Olympique de Marseille manque de profondeur, de concurrence interne et de solutions durables dans un calendrier appelé à s’alourdir. À Marseille, on ne sécurise jamais trop un couloir.

El Karouani, une cible très convoitée

Dans cette logique, Souffian El Karouani coche de nombreuses cases. À 25 ans, le latéral du FC Utrecht séduit par sa régularité, son volume de jeu et sa capacité à se projeter. Un profil moderne, compatible avec les exigences de De Zerbi, et suivi de près par la cellule de recrutement phocéenne.

Mais le rêve se heurte à la réalité du marché. Le FC Porto et Benfica avancent leurs pions, forts de moyens supérieurs et d’un prestige européen intact. Face à ces mastodontes, Marseille risque de payer cher son hésitation. À force d’attendre, Marseille pourrait voir filer un renfort jugé stratégique.

