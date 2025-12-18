PSG : Luis Enrique explose après une question sur Safonov

Matvey Safonov a offert une performance mémorable en finale de la Coupe Intercontinentale, mais une question sur sa titularisation a fait sortir Luis Enrique de ses gonds. Le coach du PSG rappelle que l’instant est à la célébration et non aux débats internes.

Safonov, héros inattendu du PSG

Face à Flamengo, Matvey Safonov a brillé lors de la séance de tirs au but, en détournant quatre des cinq tentatives brésiliennes. À 26 ans, le portier russe semble prendre une longueur d’avance sur Lucas Chevalier dans la hiérarchie parisienne. Son sang-froid a permis au PSG de décrocher un nouveau trophée et d’inscrire son nom dans l’histoire du club.

Le résultat est clair : Safonov n’est plus un simple remplaçant. « C’est le moment de profiter, de gagner encore un trophée, de féliciter tous les joueurs, de féliciter tous nos supporters », a souligné Luis Enrique, tout rappelant que la victoire collective prime sur les débats individuels.

Luis Enrique : agacement en conférence de presse

La question sur la concurrence entre Safonov et Chevalier a provoqué une réaction vive du coach asturien. « Tu penses que c’est le moment de parler de ça ? », a-t-il lancé, visiblement agacé. Le message est clair : célébrer la victoire prime sur les spéculations sur la composition de l’équipe.

Le PSG devra rapidement tourner la page, avec un prochain rendez-vous samedi contre Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Les regards seront de nouveau braqués sur le poste de gardien, mais pour l’heure, c’est la fête à Paris.

