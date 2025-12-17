PSG-Flamengo : Un sextuplé pour l’histoire !

Le PSG inscrit une nouvelle page de son histoire en remportant la première Coupe Intercontinentale de son histoire face à Flamengo. Une victoire héroïque lors des tirs au but qui offre aux Parisiens leur sixième trophée de l’année.

PSG-Flamengo : Une finale tendue jusqu’aux tirs au but

Bien que dominateur en première période, le PSG a été mis à rude épreuve par Flamengo à Doha. Les Parisiens ont rapidement imposé leur rythme, en multipliant les occasions par Lee Kang-in et Joao Neves. À la 38e minute, Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score sur un centre de Désiré Doué, après une sortie ratée du gardien de but brésilien, pour offrir l’avantage aux siens.

Pourtant, la deuxième période a tourné à l’avantage des Brésiliens. Le Paris Saint-Germain, passif et attentiste, a concédé un penalty suite à une faute de Marquinhos sur de Arrascaeta. Jorginho n’a pas tremblé et a égalisé, poussant les deux équipes à la prolongation. Le suspense était à son comble, et la décision s’annonçait épique.

Matveï Safonov, le héros inattendu

C’est dans la séance de tirs au but que le Paris SG a trouvé son sauveur. Matveï Safonov, jusque-là peu sollicité, s’est transformé en mur russe. Après avoir encaissé le premier tir, il a enchaîné quatre arrêts décisifs, en arrêtant Niguez, Pedro, Pereira et Araujo, pour propulser Paris vers la victoire. Les Parisiens ont célébré leur gardien comme un véritable héros, mettant fin à la finale sur un triomphe mémorable.

Cette victoire couronne une année exceptionnelle pour Paris, déjà titré en Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Trophée des Champions et Supercoupe d’Europe. Le club affiche désormais un sextuplé historique, confirmant son hégémonie sur la planète football. Mais tout n’a pas été simple : Lee Kang-in a dû quitter la rencontre sur blessure dès la 35e minute, illustrant les pépins physiques qui affectent l’équipe depuis la Coupe du Monde des Clubs.

