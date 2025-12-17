Mercato ASSE : Une recrue de KSV fait des révélations choc

Une recrue de pointure de l’ASSE s’est confiée sur les coulisses de son arrivée à Saint-Etienne. Il fait des révélations choc.

ASSE : Calum Daley passe 5 entretiens avant son enrôlement

L’ASSE a recruté Calum Daley en juillet 2025, au poste de responsable de la performance physique de l’équipe première. Il a été engagé dans la foulée de l’arrivée de Donough Holohan (directeur de la performance) en provenance de Manchester City. Dans ses confidences à Football Fitness, il révèle avoir eu plusieurs entretiens avant d’être retenu pour le compte du club stéphanois.

« J’ai postulé chez 292 Performance. Je n’ai pas été retenu […]. Quelques mois plus tard, ils m’ont envoyé un E-mail en me demandant si j’étais intéressé pour un poste en France. […]. Au cours d’une semaine, j’ai eu cinq entretiens séparés. Ils ne m’ont pas précisé le club au départ. J’ai dû faire quelques entretiens avant de trouver, et je me suis rendu compte que c’était l’AS Saint-Etienne », a raconté le préparateur physique.

Calum Daley : « Ce rôle est absolument parfait pour moi »

L’ancien coach sportif se réjouit de travailler pour un mythique club français. « Ce rôle était absolument parfait pour moi. Il regroupe mes intérêts pour la science des sports, avec des responsabilités. Les missions, c’était tout ce que j’aime vraiment à propos de la science des sports et du football. Et surtout, c’est dans un cadre particulier autour de moi. […]. Malgré le déménagement que cela impliquait, ça s’est fait naturellement », a-t-il témoigné.

Calum Daley a passé 9 ans à Londres. Il a travaillé pour Ispwish Town, Queen Park Rangers (QPR) et Charlton Athletic avant de rejoindre l’ASSE.

