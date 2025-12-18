CdF : Habib Beye prend une décision radicale pour le Stade Rennais

Pour le dernier match du Stade Rennais de l’année, Habib Beye a choisi de bousculer l’ordre établi au club. En Coupe de France, l’entraîneur assume un pari fort, entre gestion humaine et ambition sportive.

Stade Rennais : Un turnover assumé pour finir l’année

Habib Beye ne s’en cache pas : le Stade Rennais ne présentera pas son visage habituel pour ce 32e de finale de Coupe de France face aux Sables Vendée. Entre blessures, fatigue accumulée et absences liées à la CAN, le technicien breton a tranché. Certains cadres souffleront, d’autres regarderont depuis le banc.

Ce choix, loin d’être un désaveu, relève d’une gestion fine de l’effectif. Face à un adversaire de National 3, au Roazhon Park, Beye estime le contexte suffisamment favorable pour redistribuer les cartes sans renier l’exigence. Une décision rationnelle, presque pédagogique, qui en dit long sur sa vision du groupe.

Silistrie, le pari fort dans les cages rennaises

La surprise majeure concerne le poste de gardien. Brice Samba, pilier du SRFC, cédera sa place à Mathys Silistrie. À 20 ans, le portier formé au club s’apprête à vivre sa première titularisation chez les professionnels. Un moment charnière, souvent redouté, parfois fondateur. Habib Beye, convaincu de sa maturité, assume ce choix audacieux. Silistrie n’est pas lancé par défaut, mais par conviction.

Le genre de décision qui révèle une confiance rare et une volonté claire de préparer l’avenir sans sacrifier le présent. Malgré ces ajustements, Rennes ne bradera pas la Coupe. Beye l’a martelé : cette compétition fait partie des objectifs de la saison. Autour des jeunes, un onze compétitif est attendu, avec l’obligation de répondre présent.

