Mercato ASSE : De gros changements dans le staff des Verts

À l’ASSE, l’hiver ne se contente pas de refroidir Geoffroy-Guichard : il bouscule aussi les bureaux et les vestiaires. Sous l’impulsion de Kilmer Sports, le club poursuit une mue profonde de son staff, discrète mais stratégique.

Mercato ASSE : Un staff en chantier depuis l’été

Depuis plusieurs mois, l’ASSE ne se transforme pas seulement sur le terrain. En coulisses, le club a lancé un vaste chantier humain, avec une série de recrutements ciblés visant à moderniser son encadrement sportif. L’arrivée du préparateur physique David Tivey, en provenance de Chelsea, avait donné le ton, même si l’aventure fut brève, presque éclair.

Dans son sillage, Saint-Étienne a continué d’empiler les profils venus du très haut niveau. Calum Daley (Charlton), Donough Holohan, directeur de la performance passé par Manchester City, ou encore le docteur Foivos Papastaikoudis, psychologue de la performance à l’expérience londonienne, ont enrichi un staff longtemps jugé trop traditionnel.

L’expertise anglaise comme fil conducteur

La touche britannique est devenue une signature. Paolo Gaudino, fort de treize années à Manchester United, a rejoint les Verts pour piloter la réathlétisation des joueurs blessés. Un rôle clé dans un football moderne où l’infirmerie pèse parfois aussi lourd que le classement.

Cet hiver, cette orientation se confirme avec l’arrivée annoncée de Ben Smalley, ex-responsable de la préparation physique de Crystal Palace. Un renfort de poids, pensé pour optimiser les performances sur la durée. À Saint-Étienne, on ne parle plus seulement d’effort, mais de science de l’effort.

Des départs assumés, une vision affirmée

Mais qui dit arrivées dit aussi départs. Deux kinésithérapeutes, Hubert Largeron et Thomas Bernier, s’apprêtent à quitter le Forez. Des fins de cycle sans fracas, mais lourdes de sens dans un club qui redessine méthodiquement son organigramme.

Selon les informations d’EVECT, le staff stéphanois se rapproche désormais du modèle voulu par Kilmer. Le gros œuvre est presque achevé, même si quelques ajustements restent possibles. À Saint-Etienne, le mercato ne se joue pas qu’avec des crampons : il se construit aussi à coups de CV, dans un silence studieux… et ambitieux.

