PSG Mercato : Limogeage imminent pour Mauricio Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2022 à 07:05

Sauf revirement, Mauricio Pochettino ne devrait pas être au PSG la saison prochaine. Il pourrait même être licencié avant la fin de l’exercice en cours.

Attendu, Zidane n’est pas chaud pour le poste de Pochettino

Déjà sur la sellette après la nouvelle humiliation en Ligue des Champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino a vu sa situation s’aggraver avec la lourde défaite du Paris Saint-Germain (0-3), dimanche, à Monaco, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Et pour l’ancien joueur du club de la capitale, Éric Rabésandratana (1997-2001), la direction ne doit plus perdre de temps et mettre fin aux fonctions de Pochettino le plus rapidement possible. Mais qui nommer à sa place puisque le grand favori Zinedine Zidane attend plutôt que se libère le fauteuil de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

« Je connais bien Mauricio Pochettino, surtout la personne. C’est une situation compliquée. Forcément, quand on observe son travail, cela ne correspond pas aux attentes du PSG. On est dans l’attente de savoir s’il va continuer, surtout d’ici la fin de la saison. Il y a des rumeurs qui annoncent Zinedine Zidane. Personnellement, je ne suis pas persuadé qu’il soit vraiment chaud pour le poste. Il veut l’Equipe de France et il a tout le temps d’attendre son tour », a analysé le consultant sportif sur les antennes de France Bleu Paris.

Si Zidane refuse le job, Éric Rabésandratana conseille d’autres pistes afin de permettre au Paris Saint-Germain d’avoir un nouveau coach, qui va prendre le temps de connaître son vestiaire et préparer le mercato estival.

PSG Mercato : Limoger rapidement Pochettino pour nommer un nouvel entraîneur

En cas de départ de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain priorise la piste menant à Zinedine Zidane, mais aussi l’actuel coach de la Juventus Turin ainsi qu’Antonio Conte de Tottenham. Qu’à cela ne tienne. Pour Rabésandratana, il faut procéder dès à présent au changement de technicien sur le banc du Paris SG.

« On parle également d’Antonio Conte. Je pense que ce serait intéressant de changer maintenant de coach, car il reste un peu de temps. Ce qui serait bien, c’est qu’on utilise ce temps pour la préparation et l’adaptation d’un nouvel entraîneur. Dans le plan d’intégration et pour gagner du temps, cela pourrait être positif », a expliqué le sélectionneur du Madagascar.

Reste maintenant à connaître la position du club sur le sujet.