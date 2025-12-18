Mercato OM : Marseille prépare un coup surprise !

L’OM se prépare à agiter le mercato hivernal avec une stratégie calculée et ambitieuse. Les Phocéens veulent surprendre sans exploser leur budget.

Un mercato hivernal stratégique pour l’OM

L’OM n’a pas brillé lors de la première partie de saison et Roberto De Zerbi sait qu’il doit renforcer son équipe pour rester compétitif en Ligue 1. Le club phocéen garde toutes ses ambitions : rattraper le PSG et le RC Lens n’est pas un rêve inaccessible, mais cela nécessitera un mercato malin.

Pour ce faire, Medhi Benatia et Pablo Longoria planchent sur des renforts ciblés. L’idée n’est pas de dépenser à tout-va, mais d’apporter un souffle nouveau à une équipe parfois trop irrégulière. Une approche qui rappelle la prudence observée ces dernières années à Marseille.

Mercato OM : Prêts avec option d’achat, la formule gagnante pour Marseille ?

Le manque d’enveloppe financière contraint l’Olympique de Marseille à explorer des solutions ingénieuses. Comme cet été avec Benjamin Pavard, le prêt avec option d’achat pourrait devenir la norme. Cette méthode permet de renforcer l’effectif tout en limitant les risques financiers. Cependant, cette stratégie comporte ses pièges.

Accumuler les prêts peut fragiliser la stabilité de l’équipe à long terme et compliquer la construction d’un projet cohérent. Marseille devra donc trouver le juste équilibre entre audace et prudence pour que ce mercato hivernal ne soit pas seulement un feu d’artifice éphémère, mais un véritable levier de succès.

