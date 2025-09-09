Mercato : Rebondissement à l’OM, une arrivée à 0€ s’effondre

Une rumeur surprenante agite ces dernières heures le mercato de l’OM avec la possible arrivée de Josuha Guilavogui. Mais cette piste à zéro euro a rapidement été démentie.

Mercato OM : La piste menant à Josuha Guilavogui s’écroule

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver de grosses surprises. Malgré une campagne de recrutement massif, marquée par l’arrivée d’une douzaine de recrues, Marseille ne s’interdit pas un dernier coup. Les dirigeants phocéens étudiant de très près le marché des joueurs libres. Dans ce contexte, une piste est évoquée ces dernières heures à l’OM : celle menant à Josuha Guilavogui.

Lire aussi : ASSE : Josuha Guilavogui approuve le mercato de Saint-Etienne

Le milieu de terrain de 34 ans est sans club suite à son départ de Leeds United. Les Olympiens pourraient le recruter sans payer d’indemnité de transfert. Sachant que ses qualités techniques et son mental de leader seraient très appréciés par Roberto De Zerbi. Certains médias annonçaient même des négociations avancées entre les deux parties. Sauf que la vérité est bien différente.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique déniche une pépite de 18 ans !

Lire aussi : Mercato OM : Un super crack arrive !

Le compte spécialisé La Minute OM assure en effet que « la piste Josuha Guilavogui n’est pas réelle ». Ce démenti met brusquement un terme à ce dossier gratuit. Les discussions avec l’ancien milieu de l’AS Saint-Etienne semblent désormais reléguées au rayon des « fake news ». L’OM ne devrait donc pas recruter un nouveau milieu de terrain, à moins qu’une autre piste, tout aussi mystérieuse, n’émerge.