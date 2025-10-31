Choc à l’OM : De Zerbi sous la menace d’un limogeage !

L’histoire récente de l’OM est marquée des changements récurrents sur le banc de touche. Et Roberto De Zerbi a fait une annonce intrigante. Il reconnait que son poste est toujours menacé à Marseille.

OM : De Zerbi l’avoue, un limogeage n’est pas exclu

Nouvelle zone de turbulence pour Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille ! Après avoir tutoyé les sommets de Ligue 1, l’entraîneur marseillais voit désormais son équipe enchaîner des contre-performances. L’OM reste sur une série de trois matchs sans victoire.

Le nul frustrant contre Angers (2-2) au Vélodrome l’a rapidement placé sous une vague de critiques. Au point d’envisager un futur départ ? Les dirigeants de l’OM sont certes reconnaissants du travail accompli par l’Italien, mais ils ne lui accorderont pas indéfiniment leur clémence.

Roberto De Zerbi en a bien conscience. Il a lui-même reconnu en conférence de presse qu’un « entraîneur est toujours en danger, son banc est toujours chaud ». Cette annonce résonne avec intensité à Marseille, quand on sait que le club consomme les tacticiens à une grande fréquence.

L’Italien refuse cependant de dramatiser

Depuis son ascension à la présidence de l’OM, Pablo Longoria a connu neuf entraîneurs. Allant d’André Villas-Boas à Marcelino en passant par Gennaro Gattuso, ou encore Igor Tudor. Il a fallu l’arrivée de De Zerbi en juillet 2024 pour ramener la stabilité sur le banc phocéen.

Pour sa deuxième saison à l’OM, le technicien italien n’est pas épargné par les critiques. La pression devient intense. Un nouveau faux-pas ce samedi à Auxerre plongerait même l’OM dans une mini-crise. De Zerbi admet ainsi être dans une situation peu confortable. Il refuse néanmoins de dramatiser.

« Je ne suis pas inquiet. Le football, c’est aussi savoir encaisser et réagir », a-t-il ajouté. L’entraîneur marseillais explique en somme que la mauvaise passe des Phocéens demande plus de solidarité que de reproches.

