Prolongation au PSG : Ousmane Dembélé fixe ses conditions !

Les discussions entre le PSG et Ousmane Dembélé ont débuté pour une prolongation de contrat. Après son sacre au Ballon d’Or 2025, l’attaquant français veut faire payer le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Fort d’une saison dernière complètement folle, avec notamment un sacre en Ligue des Champions en étant un acteur majeur, Ousmane Dembélé a clairement changé de dimension sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis son Ballon d’Or, l’ancien ailier du FC Barcelone veut surfer sur la hype du moment pour tenter de changer de dimension sur le plan salarial. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé que les dirigeants parisiens souhaitent renouveler le bail de Dembélé.

« Si Ousmane Dembélé va prolonger avec le PSG ? Depuis peu, c’est tout frais, les négociations ont commencé, ça y est. Ousmane Dembélé, à la base, n’a rien demandé. Le club vient le voir, car comme pour tous les autres joueurs qui entrent dans leur 3e année de contrat, on lui propose une prolongation. Mon ressenti, c’est que ça va dépendre des négociations. Mon avis, je pense qu’il va prolonger », a confié le spécialiste mercato. Le natif de Vernon ne serait pas contre une poursuite de son aventure à Paris, mais aurait tout de même certaines conditions.

Le PSG doit faire l’effort pour prolonger Dembélé

Après la large victoire du Paris Saint-Germain face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (7-2), mercredi passé, Ousmane Dembélé s’est exprimé sur son avenir. Au micro de Canal+, le Champion du Monde 2018 a notamment déclaré : « je me sens bien, je retrouve mes sensations petit à petit. (…) Tant que j’ai faim, je serai au PSG. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J’espère continuer sur cette lancée. »

Sous contrat jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé serait prêt à signer un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain, mais espère toucher un salaire de 30 millions d’euros annuels, soit moins que Kylian Mbappé, mais au même niveau que Neymar Jr et Lionel Messi à l’époque.

« Les Dembélé peuvent considérer qu’en fait il y avait au PSG un joueur qui jusqu’il y a très peu de temps de cela (Ndlr : Kylian Mbappé) avait un salaire énormissime et n’avait pas gagné la Ligue des Champions et pas gagné le Ballon d’Or avec le Paris Saint-Germain.

Lui, il a permis au PSG, même s’il n’est pas le seul, de gagner ces trophées-là. Et donc il est en position de force », fait remarquer Bertand Latour, qui estime donc que les dirigeants parisiens devraient céder aux exigences du Dembélé plutôt que de le voir partir. Reste à voir comment se terminera ce dossier.

