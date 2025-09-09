Mercato OM : Un super crack arrive !

La direction de l’OM cible un milieu de terrain français. Le joueur est libre sur le marché des transferts.

Mercato OM : Josuha Guilavogui dans le viseur de Marseille

L’OM discute avec Josuha Guilavogui. Le joueur est libre depuis la fin de son contrat avec Leeds United. Les dirigeants marseillais ont renforcé l’effectif de l’équipe pendant ce mercato estival, mais de nouveaux joueurs pourraient encore arriver. La saison est longue, car les Marseillais vont disputer les compétitions nationales et la Ligue des Champions.

La BBC et SportsBoom confirment l’intérêt marseillais. Le club veut profiter de l’expérience du milieu, sans engagement depuis le 1ᵉʳ juillet. À 34 ans, l’ancien international français se retrouve sans club. Il avait des pistes en Championship. Mais l’appel de la Ligue 1, sous l’impulsion de l’OM, pourrait changer ses plans. Le technicien de l’OM Roberto De Zerbi pousse pour l’arrivée du meneur de jeu à Marseille.

L’entraîneur italien apprécie les qualités techniques et mentales de l’international français. C’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup de chose au club phocéen. La saison passée, avec Leeds, le milieu a disputé seize matchs en Championship. Aucun comme titulaire. Son état de forme reste donc une interrogation. Pour l’instant, l’affaire en est à ses débuts. Prudence, donc. Mais si Marseille avance, Guilavogui pourrait bien revenir en France et vivre l’ambiance à l’Orange Vélodrome sous les couleurs olympiennes.