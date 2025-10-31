Mercato : Doué blessé, un crack brésilien au PSG cet hiver ?

Avec la grave blessure de Désiré Doué, qui va manquer plusieurs semaines de compétitions, une pépite brésilienne pourrait débarquer au PSG cet hiver. Explications.

Mercato : Une pépite de Vasco Gama au PSG cet hiver ?

Révélation de la dernière finale de Ligue des Champions, Désiré Doué s’est imposé comme l’une des nouvelles pièces maîtresses du système de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 20 ans incarne parfaitement le dynamisme offensif voulu par l’entraîneur du PSG.

C’est donc tout logiquement que sa nouvelle blessure, qui va le tenir encore loin des terrains jusqu’en janvier, voire février 2026, constitue un véritable coup dur au moment, où les Rouge et Bleu commencent à enchaîner les performances de haut niveau. Une situation qui pourrait pousser le staff et la direction du Paris SG a frappé un coup lors du mercato hivernal à venir pour renforcer leur secteur offensif.

Aux dernières nouvelles, Luis Campos envisagerait sérieusement de revenir à la charge pour un nouveau crack brésilien. En effet, selon les informations du média NT Vascainos, Luis Campos serait toujours intéressé par le recrutement de l’ailier droit de Vasco de Gama, Rayan.

La publication brésilienne révèle que le club de Rio de Janeiro aurait récemment refusé un chèque de 25 millions d’euros de la part du Bétis Séville pour le joueur de 19 ans. L’international espoir brésilien brille sous les couleurs de Vasco de Gama, avec notamment 16 buts et 1 passe décisive en 46 matches toutes compétitions confondues.

Capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, Rayan voit sa valeur grimper à mesure qu’il enchaîne les performances XXL. Après avoir refusé de le laisser partir l’été passé, le club brésilien serait désormais ouvert à son transfert cet hiver.

Outre le PSG, Arsenal et Tottenham, les décideurs de Vasco de Gama réclameraient à présent 40 millions d’euros pour laisser filer le natif de Rio de Janeiro. Sous contrat jusqu’en décembre 2026, Rayan pourrait donc être l’un des tubes du prochain mercato hivernal.

