AS Monaco : Le calvaire continue pour Paul Pogba !

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Paul Pogba n’a pas encore fini avec les pépins physiques. Il a contracté une nouvelle blessure.

AS Monaco : Coup dur pour Paul Pogba

Paul Pogba doit encore patienter avant de faire son retour à la compétition. Depuis quelques semaines, le milieu de terrain de l’AS Monaco retrouve sa forme et semble prêt pour rejouer. Son entraîneur a même indiqué avant le match face au FC Nantes que tout le monde verra La Pioche ce week-end contre Paris FC.

Mais à l’entraînement jeudi, il a rechuté. Le milieu français, sur le point de rejouer avec l’AS Monaco, doit repousser son retour. L’ancien de la Juventus a été touché à la cheville et il n’a pas participé à la séance de vendredi matin. Sébastian Pocognoli a confirmé la mauvaise nouvelle.

« On attend la confirmation du grade de sa blessure. On va attendre, j’espère que c’est juste une entorse. Il sera absent demain (samedi). La cheville a un peu tourné. On doit attendre demain. Il a pu terminer l’entraînement hier, ça laissait présager du positif. Aujourd’hui il n’était pas à 100 % pour s’appuyer sur son pied. Il était plus sage qu’il ne s’entraîne pas ce matin », a indiqué le tacticien belge.

Pour Pogba, c’est un nouveau coup de frein. Il attendait ce retour depuis des mois.

