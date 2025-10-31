Mercato LOSC : Accord bouclé pour Baouf ?

Les dirigeants du LOSC se lancent sur le jeune défenseur marocain, Ismaël Baouf en vue du prochain mercato hivernal. D’autres géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le LOSC traque le roc marocain Ismaël Baouf

La direction du LOSC veut renforcer l’effectif de l’équipe de Bruno Genesio. Des pépites sont donc attendues à Lille. Le patron des Dogues, Olivier Létang vise un champion du monde. Ismaël Baouf est sur la short-list des dirigeants lillois. À 19 ans, le défenseur central marocain impressionne déjà au SC Cambuur, en deuxième division néerlandaise.

Formé à Anderlecht après un passage à Charleroi, Baouf a rejoint Cambuur à l’été 2025. En quelques mois, il est devenu l’un des cadres de la défense. Son contrat court jusqu’en juin 2028. Mais ce n’est pas seulement aux Pays-Bas qu’il brille. Au Chili, lors de la Coupe du monde U20, il a été l’un des grands artisans du sacre du Maroc.

Aucun dribble concédé durant tout le tournoi. Une solidité qui lui a valu une place dans la pré-liste de Walid Regragui avec les Lions de l’Atlas. Ses solides performances plaisent au LOSC. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, la cellule de recrutement lilloise flaire le coup. Mais Lille n’est pas seul : l’Ajax, le PSV, Feyenoord, l’AZ Alkmaar, le Club Bruges, Bologne et même le Paris FC sont sur le coup. La valeur marchande d’Ismaël Baouf estimée à 2 millions d’euros.

