ASSE : Deux grands retours dans la compo contre le Red Star

Le groupe de l’ASSE pour affronter le Red Star, samedi (20h), est dévoilé. Eirik Horneland a quasiment reconduit le groupe qui a affronté Pau FC, mardi.

ASSE : Kevin Pedro remplace Boakye dans le groupe

Les absences annoncées par Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match sont conformées. En plus d’Igor Miladinovic, qui est suspendu, Chico Lamba, Lassina Traoré et Augustine Boakye manquent à l’appel, comme annoncé.

Malgré cela, Eirik Horneland n’a pas opéré des changements dans son groupe, comparativement à celui qui a étrillé Pau FC (6-0), lors de la 12e journée de Ligue 1. Il a fait appel à Kevin Pedro (19 ans). Le jeune défenseur central remplace Boakye dans l’effectif de 18 Stéphanois.

Stassin et Davitashvili titulaires face au Red Star ?

Sans surprise, le technicien norvégien devrait faire confiance à ses hommes forts pour affronter le Red Star. Il devrait reconduire les défenseurs et les milieux de terrain qui ont arraché la large victoire contre les Palois. En revanche, il devrait opérer deux changements en attaque.

Ménagés mardi, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin devraient retrouver leurs places de titulaire. Bien qu’auteur de 2 buts face à Pau, Joshua Duffus est parti pour démarrer sur le banc de touche, au profit de Stassin. Quant à Davitashvili, il devrait retrouver l’aile gauche en l’absence de Boakye.

La compo probable de l’ASSE contre le Red Star :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : J. Ferreira, M. Bernauer, M. Nadé, E. Annan

Milieux de terrain : M. Jaber, F. Tardieu, A. Moueffek

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, D. Appiah, K. Pedro, El Jamali, L. Gadegbeku, Ben Old, J. Duffus

