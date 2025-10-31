Auxerre-OM : Coup dur de dernière minute pour De Zerbi

Pour son déplacement à Auxerre, l’OM sera encore privé de plusieurs joueurs. Roberto De Zerbi a d’ailleurs confirmé l’absence prolongée de Hamed Junior Traoré.

OM : De Zerbi privé de Hamed Junior Traoré face à Auxerre

L’Olympique de Marseille tentera de réagir ce samedi face à l’AJ Auxerre. Les Olympiens sont sur une série de trois rencontres sans victoire. Un succès est impératif pour sortir de cette mauvaise passe. Mais pour son déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps, l’OM se présentera avec un effectif miné par des blessures.

Roberto De Zerbi a confirmé le forfait de Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien est touché à la cuisse. Cette blessure l’éloigne des terrains depuis le 12 septembre dernier. Il n’a fait qu’une seule apparition avec l’OM cette saison.

Son retour à la compétition était espéré cette semaine. Mais la convalescence de Hamed Junior Traoré sera visiblement plus longue que prévue. « C’est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n’est pas sur la voie de la guérison », a déclaré De Zerbi dans des propos rapportés par RMC.

Plusieurs joueurs à l’infirmerie

L’infirmerie de l’OM continue d’ailleurs de se remplir. Bilal Nadir, victime d’un malaise, est forfait pour ce déplacement à Auxerre. Même s’il est hors de danger, le milieu de terrain marocain reste hospitalisé par mesure de précaution.

Il rejoint une longue liste d’absences composée de Facundo Medina, Amine Gouiri et Geoffrey Kondogbia. Le doute plane aussi sur la participation de Timothy Weah. Le groupe retenu par De Zerbi pour affronter Auxerre sera scruté de près.

