Mercato : Un renfort XXL arrive à l’OM, Guendouzi jubile !

Le mercato de l’OM a été plein de surprises. L’arrivée de Benjamin Pavard en est une. Ce coup de maître a même impressionné Matteo Guendouzi, ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille.

Mercato : L’OM signe Benjamin Pavard, un grand coup salué par Guendouzi

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato exceptionnel. Ce sont au total une douzaine de recrues qui sont venues renforcer le groupe de Roberto De Zerbi cet été. Ce recrutement vise à mieux aborder la prochaine Ligue des champions. Il est très apprécié par les supporters. Même l’ancien joueur de l’OM, Matteo Guendouzi est bluffé !

Même s’il évolue actuellement à la Lazio Rome, le milieu de terrain suite attentivement son ancien club. Il est impressionné par mercato réalisé par les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, cet été « Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés, des joueurs d’expérience. Le dernier jour, tu fais venir un Pavard qui est un très gros joueur », a-t-il réagi au média Carré.

À noter que Matteo Guendouzi connait bien Benjamin Pavard. Les deux hommes se sont côtoyés en équipe de France. Il est convaincu que son expérience sera un atout majeur pour l’OM, avec la Ligue des champions en ligne de mire. « Il va beaucoup aider l’équipe dans cette compétition », a-t-il ajouté. Benjamin Pavard est attendu mercredi à Marseille. L’international tricolore sera certainement dans groupe retenu par Roberto De Zerbi face au FC Lorient, rencontre prévue vendredi au Vélodrome. Reste désormais à savoir à quel poste il jouera.