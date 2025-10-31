ASSE : Une sanction sévère tombe à Saint-Etienne !

L’ASSE, qui s’est relancée avec un succès éclatant 6-0 face au Pau FC, vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a livré son verdict et infligé une sanction sévère à Igor Miladinovic.

ASSE : Pas de sanction pour le Kop Sud, une surprise à Geoffroy-Guichard

Les fumigènes du Kop Sud avaient embrasé Geoffroy-Guichard face au Mans. Tifos, pyrotechnie et ambiance bouillante : les Green Angels avaient encore fait parler leur passion, au risque de coûter cher au club. Cette fois, pourtant, la commission de discipline a décidé de ne prononcer aucune sanction à l’encontre de l’ASSE. Un répit rare pour un club souvent dans le viseur pour usage d’engins pyrotechniques.

Cette décision tranche avec celle infligée récemment à Montpellier, sanctionné pour des faits similaires. L’AS Saint-Etienne, pas encore épinglée cette saison, échappe donc à la fermeture partielle du Kop Sud. Un soulagement pour les dirigeants, conscients du rôle moteur de ce public dans les succès à domicile.

Igor Miladinovic écope de trois matchs fermes

Expulsé à Annecy pour un geste d’humeur incontrôlé, Igor Miladinovic a vu sa sanction confirmée : trois matchs de suspension ferme. Le milieu offensif serbe avait déjà purgé un premier match face à Pau, mais manquera les deux prochaines rencontres des Verts. Auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines, Miladinovic paye cher son excès d’engagement.

Son absence pèsera lourd dans le secteur offensif stéphanois, alors que l’équipe cherche à conserver sa dynamique en Ligue 2. Cette décision rappelle que la LFP reste intraitable sur la discipline, même pour les joueurs au profil exemplaire. Pour l’heure, Saint-Etienne souffle du côté des tribunes, mais devra serrer les rangs sur le terrain.

