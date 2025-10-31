Mercato OM : Benatia tenté par un joli coup à Angers

Mehdi Benatia se montre très actif sur le mercato de l’OM, face à une saison qui s’annonce de plus en plus exigeante. L’une de ses trouvailles sur le marché pourrait se retrouver à Angers. Un jeune talent offensif qui affole déjà l’Europe.

Mercato OM : Le phénomène du SCO séduit jusqu’à Marseille

Mercredi soir, sur la pelouse du Vélodrome, la jeunesse a pris les commandes d’un match spectaculaire entre l’OM et Angers (2-2). Si le doublé du jeune Robinio Vaz a retenu l’attention côté marseillais, c’est bien la prestation de Sidiki Chérif qui a marqué les esprits. L’attaquant angevin de 18 ans a inscrit son troisième but de la saison, confirmant un début d’exercice plein de promesses.

OL : Malick Fofana, la mauvaise nouvelle qui guette Lyon

Formé à Angers, le Franco-guinéen enchaîne les performances solides et les buts décisifs. Déjà buteur face à Monaco et Lorient, Chérif montre une maturité étonnante pour son âge, à la fois dans ses déplacements et dans sa finition.

Benatia sur la piste d’un diamant brut

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, plusieurs clubs européens suivent de près la progression du jeune attaquant, sous contrat jusqu’en 2028. Et parmi eux, l’Olympique de Marseille ferait partie des observateurs attentifs.

Conscient du potentiel de Chérif, Benatia verrait en lui une recrue d’avenir, capable d’apporter vitesse, percussion et fraîcheur à l’attaque phocéenne. Rien n’est encore concret, mais si Marseille veut tenter le coup, il faudra se montrer convaincant. Le SCO n’est pas vendeur… sauf à prix d’or.

