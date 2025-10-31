OL : Malick Fofana, la mauvaise nouvelle qui guette Lyon

Coup dur pour l’OL. Malick Fofana, victime d’une grave entorse à la cheville droite, sera éloigné des terrains jusqu’en février. Et pour ne rien arranger, le club rhodanien ne pourra pas le remplacer avant le mercato hivernal.

OL : Malick Fofana, une absence qui tombe mal

Sorti blessé face à Strasbourg (2-1) le week-end dernier, le jeune prodige belge souffre d’une entorse grave assortie de lésions ligamentaires. Les examens ont confirmé une longue période d’indisponibilité. Un coup de massue pour Paulo Fonseca, tant Malick Fofana était devenu un élément essentiel de l’animation offensive lyonnaise.

Cette blessure freine la belle dynamique du joueur, qui commençait à justifier les espoirs placés en lui depuis son arrivée. Son absence laisse un vide dans le couloir, que l’OL devra combler en interne, faute de solution réglementaire.

L’OL privé de joker

Malgré la gravité de la blessure, le club ne peut pas recourir à un joker. L’arrivée récente d’Hans Hateboer bloque cette possibilité. Quant au joker médical, il ne s’applique qu’à des cas très spécifiques, notamment lors d’une blessure survenue en sélection nationale.

Résultat : l’OL devra faire avec ses forces actuelles. À Rachid Ghezzal, Khalis Merah et consorts de saisir leur chance pour pallier l’absence du Belge et maintenir le cap dans une saison déjà semée d’embûches.

