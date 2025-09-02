Mercato OM : Les premiers mots de Benjamin Pavard !

L’OM a annoncé ce lundi soir l’arrivée en prêt payant de Benjamin Pavard, en provenance de l’Inter Milan. Après la signature de son contrat, le nouveau défenseur marseillais a livré ses sentiments.

Mercato : Benjamin Pavard signe à l’OM pour 2,5M€

L’Olympique de Marseille s’est montré extrêmement actif en finalisant quatre recrutements. Le club de Frank McCourt s’est offert les services de Benjamin Pavard dans les ultimes instants du mercato estival. Le polyvalent défenseur a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.

« Benjamin Pavard est Olympien. Le défenseur international rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan », a annoncé le club phocéen. Révélé sous le maillot du LOSC, le Champion du Monde 2018 fait donc son grand retour en Ligue 1 en provenance de la Serie A. Les dirigeants des deux clubs sont parvenus à trouver un accord pour Pavard autour d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros assorti d’une option d’achat à 15 millions d’euros.

Benjamin Pavard était arrivé depuis un petit moment au rassemblement de l’équipe de France, à Clairefontaine, lorsque l’Olympique de Marseille a officialisé l’information. Après deux saisons chez les Nerazzurri, l’ancien joueur du Bayern Munich va pouvoir apporter toute son expérience des grands rendez-vous à l’équipe de Roberto De Zerbi lors de la Ligue des Champions.

D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, Pavard a signé son contrat sur le fil, à 15 minutes de la fermeture officielle du mercato. Depuis Clairefontaine, maillot de l’équipe de France sur le dos, le nouveau coéquipier de Leonardo Balerdi a posté un message vidéo à l’attention des supporters marseillais.

« Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’OM, un club prestigieux. Déjà hâte de vous voir tous au Vélodrome. Allez l’OM ! », a déclaré le néo Marseillais. L’Olympique de Marseille a également conclu les arrivées du défenseur central Nayef Aguerd (29 ans) et du latéral Emerson Palmieri (31 ans) en provenance de West Ham, ainsi que celle de Matt O’Riley (24 ans), le milieu de terrain de Brighton. Dans le même temps, Adrien Rabiot (30 ans), poussé vers la sortie depuis son altercation avec Jonathan Rowe, a trouvé une porte de sortie en s’engageant avec l’AC Milan.