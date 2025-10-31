ASSE : Fin du suspense ! Une annonce officielle tombe pour les Verts

L’attente touche à sa fin pour les Verts. L’ASSE connaît enfin son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France : il s’agira de l’AS Quetigny, pensionnaire de Régional 2. Le recours de Garchizy a été rejeté, mettant un terme à plusieurs jours d’incertitude.

Fin du suspense : cap sur Quetigny pour l’ASSE

Le flou qui entourait la qualification de l’AS Quetigny est désormais dissipé. Vainqueur 3-0 de Garchizy lors du 6e tour, le club côte-d’orien avait vu sa victoire contestée par une réserve technique liée au nombre de mutations utilisées. Mais la commission compétente a tranché ce mercredi : la réserve est irrecevable.

Résultat, la qualification de Quetigny est confirmée, et l’ASSE se déplacera bien en Bourgogne le week-end du 15 au 16 novembre. Un duel entre David et Goliath, où les Verts, pensionnaires de Ligue 2, tenteront d’éviter le faux pas face à une équipe amateur pleine d’enthousiasme.

Un match sur fond de polémique

La rencontre entre Quetigny et Garchizy n’a pas seulement fait parler pour des raisons sportives. Des incidents graves ont éclaté en tribunes : insultes, propos homophobes et comportements déplacés à l’égard de l’arbitre ont assombri la fête du football régional.

Malgré ces débordements, les instances ont décidé de valider le résultat sportif. L’AS Quetigny accueillera donc les Stéphanois pour un rendez-vous historique. L’atmosphère promet d’être bouillante, mais l’enjeu avant tout sportif : pour les amateurs, un exploit à rêver ; pour les Verts, un piège à éviter à tout prix

Quetigny – ASSE, une affiche rêvée

Pour l’AS Quetigny, recevoir un club mythique comme Saint-Étienne représente bien plus qu’un match : c’est un événement. Le petit poucet de Côte-d’Or se prépare à vivre une soirée d’exception, portée par tout un territoire. Les Verts, eux, devront faire preuve de sérieux et d’humilité pour ne pas revivre les frayeurs qu’impose parfois la magie de la Coupe de France. Coup d’envoi le week-end du 15-16 novembre, dans une ambiance déjà surchauffée à Quetigny.

