OM : Mauvaise nouvelle pour Marseille après Angers !

L’OM n’a décidément pas fini de broyer du noir. Après avoir concédé un troisième match consécutif sans succès face à Angers (2-2), le club phocéen doit maintenant composer avec une nouvelle sanction qui tombe au plus mauvais moment.

OM : Une sanction qui tombe mal pour Marseille

Mercredi soir, les Marseillais ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras face à Angers. Une désillusion de plus pour les hommes de Roberto De Zerbi, déjà englués dans une spirale de doutes. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le Tribunal administratif de Dijon a confirmé le maintien de l’interdiction de déplacement des supporters de l’OM pour le match contre Auxerre ce samedi.

Une décision administrative qui prive les Phocéens d’un soutien essentiel dans une période où chaque encouragement compte. L’ambiance s’annonce morose du côté de l’Abbé-Deschamps, où les hommes de De Zerbi devront se surpasser sans l’appui de leur douzième homme.

Un climat tendu entre Marseille et Auxerre

Le club olympien, soutenu par plusieurs groupes de supporters, avait déposé un recours en urgence pour tenter d’annuler cette mesure. En vain. Le Tribunal a jugé que la menace de nouveaux incidents restait « réelle et sérieuse », tout en rappelant les débordements survenus lors des précédentes oppositions entre Auxerre et Marseille. La préfecture de l’Yonne, elle, évoque des « tensions persistantes » entre les deux camps.

L’OM se retrouve donc dos au mur, sans renfort moral extérieur, dans une situation déjà explosive sportivement. L’historique entre les deux clubs explique en partie cette fermeté. Les duels de la saison passée avaient été particulièrement houleux, ponctués d’incidents en tribunes et d’échanges virulents entre dirigeants. Pablo Longoria lui-même avait exprimé son exaspération face à ce qu’il jugeait être une « stigmatisation injuste » des supporters marseillais. Mais cette fois, le couperet est tombé. Les autorités ne veulent plus prendre de risques.

Une épreuve de caractère pour les hommes de De Zerbi

Sportivement, cette interdiction complique encore un peu plus la tâche d’un club déjà fébrile. Sans leurs fidèles, les Marseillais devront faire preuve de caractère pour retrouver le goût de la victoire et calmer la grogne de tout un peuple. Face à Auxerre, le club olympien joue bien plus qu’un simple match : il joue une part de son honneur et la confiance d’un public qui, malgré la distance, ne cessera jamais d’y croire.

