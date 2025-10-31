Mercato PSG : C’est fait ! Un crack va signer au Paris SG !

Le PSG est sur le point de verrouiller l’avenir de l’un de ses joyaux les plus prometteurs. Senny Mayulu, 19 ans, devrait prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2030. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui voit en lui un élément clé de l’avenir parisien.

Mercato PSG : Senny Mayulu, le pari gagnant de Luis Enrique

Personne ou presque ne l’avait vu venir. Senny Mayulu, formé au PSG, s’est imposé comme l’une des révélations inattendues de la saison passée. Alors que l’attention était braquée sur Warren Zaïre-Emery, c’est bien le jeune milieu de terrain qui a su saisir sa chance avec aplomb, sous la confiance totale de Luis Enrique.

Lire aussi : Mercato : Le PSG sur le point de boucler un bijou français !

À voir

Stade Rennais : C’est la guerre entre Fofana, Blas et Beye

L’entraîneur espagnol, séduit par sa maturité et son volume de jeu, continue de lui accorder une place grandissante dans la rotation. Sa progression fulgurante a logiquement poussé le club à sécuriser son avenir à long terme. Il s’était d’ailleurs illustré la saison dernière avec un but en finale de Ligue des Champions face à l’Inter. Mayulu a aussi marqué le but égalisateur de la victoire 2-1 assurée cette saison face au FC Barcelone.

Une prolongation synonyme de confiance

D’après les informations de Nicolo Schira, le Paris SG et le joueur seraient tombés d’accord pour une prolongation de trois ans supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Actuellement sous contrat jusqu’en 2027, le jeune crack parisien repousse ainsi les avances de plusieurs clubs de Premier League séduits par son profil complet.

En restant à Paris, Mayulu choisit la stabilité et la progression sous un entraîneur qui croit fermement en lui. Une décision pleine de maturité qui symbolise la nouvelle philosophie du Paris Saint-Germain : miser sur la jeunesse et le talent maison.

Lire aussi sur PSG :

PSG : La date de retour de Senny Mayulu tombe !

Mercato PSG : L’incroyable décision d’Enrique pour Mayulu !

À voir

OL : Malick Fofana, la mauvaise nouvelle qui guette Lyon

Mercato PSG : Vers un prêt de Senny Mayulu ?