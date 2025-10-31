Stade Rennais : C’est la guerre entre Fofana, Blas et Beye

Le calme apparent du vestiaire du Stade Rennais a volé en éclats. La mise à l’écart de Seko Fofana et Ludovic Blas par Habib Beye face à Toulouse (2-2) a fait naître une véritable tempête interne. Et le malaise semble loin d’être anodin.

Stade Rennais : Blas et Fofana, une incompréhension totale

Deux cadres, deux ego, et une décision qui passe mal. Selon L’Équipe, ni Ludovic Blas ni Seko Fofana n’ont compris pourquoi ils ont été écartés du groupe mercredi. Les deux joueurs, présents au centre d’entraînement, ont même publié une photo symbolique sur les réseaux sociaux, un silence plus éloquent que mille mots.

Pour eux, ce choix brutal est une remise en cause injuste de leur engagement. Habib Beye, lui, assume pleinement. Il reprocherait à ses milieux offensifs un manque d’intensité à l’entraînement et un positionnement trop individualiste. Autant dire que le ton monte au sein d’un vestiaire déjà sous pression.

Beye face à un vestiaire en ébullition

Le technicien sénégalais, persuadé de sa méthode, ne supporte guère la contradiction. Et cette fermeté pourrait bien lui coûter cher. La fracture est réelle, et le match face à Strasbourg dimanche s’annonce crucial. Entre les résultats mitigés et un vestiaire prêt à exploser, Habib Beye joue plus qu’un simple match : il joue sa crédibilité. Rennes, lui, espère que la guerre des ego ne détruira pas une saison déjà sous tension.

