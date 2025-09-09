ASSE : Kilmer Sports marque des points à Saint-Etienne

Propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024, Kilmer Sports Ventures transforme positivement le club stéphanois, comme le constate une figure emblématique des Verts.

Jessy Moulin sur l’ASSE : « L’institution a un peu changé »

Kilmer Sports Ventures a repris l’ASSE en main il y a 15 mois. La transaction a été officialisée le lendemain du retour des Verts en Ligue 1, le 3 juin 2024. Mais contre toute attente, l’équipe est retournée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Les investissements des nouveaux dirigeants n’ont pas suffi pour assurer le maintien des Stéphanois dans l’élite. L’équipe d’Eirik Horneland a donc entamé le nouvel exercice (2025-2026) en Ligue 2, avec pour ambition de revenir rapidement en Ligue 1.

Lisez ausi : ASSE : Une première sanction en vue pour Ekwah

Malgré l’ascenseur effectué par l’AS Saint-Etienne, Jessy Moulin apprécie le nouveau visage de son club de cœur. Il estime que le président Ivan Gazidis et son équipe dirigeante travaillent au développement du club. « L’institution a un peu changé, il y a de nouvelles personnes qui font de nouvelles choses », a-t-il confié au quotidien Le Progrès. « Ce n’est plus chez moi comme avant et c’est normal », a ajouté le gardien de but retraité.

Jessy Moulin, 22 ans passés à Saint-Etienne

Natif de Valence (Drôme), Jessy Moulin a passé 22 ans à l’ASSE. Il a été formé au club de 1999-2008, puis y a fait presque toute sa carrière entre 2018 et 2021, avec des passages en prêt à l’AC Arles (2008-2009), à Fréjus Saint-Raphaël (2009-2010) à Clermont Foot (2011-2012). L’ancien portier reste donc une figure emblématique des Verts.

À voir

Mercato PSG : Tottenham fomente un coup fumant pour l’hiver

Lisez aussi : ASSE : Socios Verts, une légende de Saint-Etienne contribue

« Cela représente 22 ans de ma vie. Je m’identifie toujours par la couleur, je n’arriverai jamais à m’en défaire. J’ai fait partie de la ‘’Maison’’ en laissant ma petite empreinte qui me donne le droit de venir saluer et discuter avec des personnes au club. C’est un plaisir et cela prouve que les gens en place respectent l’histoire du club et les gens qui y sont passés », a souligné Jessy Moulin.